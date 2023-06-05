Горит здание в Оружейном переулке в центре Москвы

На месте ЧП работают пожарные Фото: прокуратура Москвы

Пожар произошел в трехэтажном административном здании, расположенном по адресу Оружейный переулок дом 12 строение 1, в центре Москвы. Очевидцы сообщают о большом количестве дыма. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило в 05 июня 2023 года в 14:04.

На месте работают экстренные службы. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.

В Департаменте транспорта Москвы уточняют, что на месте пожара ограничено движение - оно осуществляется только по одной полосе из трех. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для объезда.

В 15:05 в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 15 кв.м.

Ранее в СМИ появилась информация о пожаре в детском отделении в больнице в Коммунарке. Однако, в МЧС это опровергли. В ведомстве уточнили, что произошло ложное срабатывание противопожарной системы. Сотрудники экстренных служб прибыли на место - признаков пожара и задымления не обнаружено.