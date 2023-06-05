Неизвестные выстрелили в мужчину и украли имущество из его машины на юго-востоке Москвы

Полиция занимается поиском преступников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 5 июня неизвестные выстрелили в мужчину и украли несколько вещей из багажника его автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В 15:40 по московскому времени, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Волжском бульваре ранен мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина был ранен предположительно из травматического пистолета. Группа неизвестных вскрыла багажник автомобиля пострадавшего, забрала некоторое имущество и скрылась. Преступников ищут, раненый мужчина был госпитализирован.

По данным источника, замок багажника разбили молотком.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ребенок получил множество ожогов после игры с бензином на юго-западе Москвы. Подростки баловались с бензином на детской площадке одного из жилых домов в районе Южное Бутово.