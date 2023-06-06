В Москве попытавшемуся заживо сжечь подростка 14-летнему школьнику предъявили обвинение Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СКР Москвы предъявили обвинение 14-летнему подростку в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Он облил бензином сверстника и поджег его.

Напомним, произошло ужасающее событие 5 июня 2023 года на детской площадке. KP.RU писал, что случилось это после ссоры ребят. Потерпевшего доставили в городскую больницу, у него диагностированы ожоги 3 степени до 99%, а также термический ожог дыхательных путей.

Место происшествия осмотрели. Изъята канистра с воспламеняющей жидкостью, а также обгоревшая одежда и ее фрагменты. В качестве свидетелей опросили очевидцев с ближайших к детской площадке домов. В момент покушения они находились дома. Услышав крики они вызвали скорую и полицию.

Следователи запросили записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается круг общения мальчиков, также ищут других свидетелей.

Следствие намерено 6 июня ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.