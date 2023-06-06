В Москве 58-летняя женщина зарезала своего сожителя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства на северо-западе Москвы. В квартире на Пятницком шоссе женщина пырнула ножом в спину своего сожителя. Мужчина умер на месте, передает пресс-служба столичного СКР.

По данным следствия, 5 июня 2023 года 58-летняя женщина на почве возникших личных неприязненных отношений нанесла удар ножом своему сожителю в область спины. От полученных повреждений 59-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Фигурантку задержали. Ей предъявили обвинение по статье об убийстве. На допросе женщина свою вину признала. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что следователи предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью 14-летнему подростку, который накануне облили бензином сверстника и поджег его.