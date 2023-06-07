При пожаре в многоэтажке в Москве несколько человек пострадали и девятилетний мальчик погиб Фото: прокуратура Москвы

В квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве ночью 7 июня произошел пожар. В результате пожара погиб девятилетний мальчик. Также шесть человек, из которых четверо — дети, пострадали. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Рассматриваются различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки. Точная причина пока не установлена, для этого будет проводиться пожарно-техническая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Всех пострадавших госпитализировали. В каком состоянии они находятся, не разглашается

Ранее KP.RU писал, что три человека погибли во время пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Один из мужчин скончался от падения с 13 этажа, когда попытался спастись от огня.