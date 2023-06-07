Мужчину задержали за кражу электросамоката и сумки в центре Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали подозреваемого в краже электросамоката и сумки с деньгами, сообщает «МВД Медиа». Молодой человек угнал двухколесный транспорт, а затем решил покататься на нем с другом, тогда и был задержан.

Мужчина припарковал свой электросамокат на Шмитовском проезде и отлучился, а когда вернулся, то обнаружил пропажу. Само транспортное средство стоило 487 тыс. рублей. На руле висела также сумка с деньгами — в ней было 130 тыс. рублей, сообщил он полиции.

Похитителем оказался 25-летний житель столицы. Предполагаемый злоумышленник был задержан оперативниками в момент, когда катался вместе со знакомым на украденном самокате. Сумку и деньги ищут.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Фигуранту оставили под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Новой Москве неизвестный угнал машину с двумя детьми внутри.