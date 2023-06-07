В Москве мужчина попытался дать взятку инспектору ГИБДД и стал фигурантом уголовного дела Фото: Анастасия Осипова

В Москве расследуют дело о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете. Мужчина хотел заплатить 50 тыс. рублей, чтобы избежать административного наказания, но в итоге понесет уголовное.

42-летний мужчина 6 июня 2023 года в салоне служебного автомобиля инспектора ГИБДД попытался передать ему взятку. Взамен он хотел, чтобы сотрудник ДПС не составлял протокол об административном правонарушении, которое тот совершил. Представитель власти отказался, после чего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следователи продолжают собирать доказательства преступления, расследование ведется по статье о покушении на дачу взятки. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, в ходе допроса он признал вину.

Ранее KP.RU рассказывал, что у экс-следователя из Москвы нашли криптовалюту на почти два миллиарда рублей.