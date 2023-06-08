Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве 8 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 8 июня 2023 года, в Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Ночью в столице будет от 9 до 11 градусов выше нуля.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью усилится до 5-10 метров в секунду и сменит направление на западную четверть. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, к ночи оно понизится до 750.

В течение суток прогнозируют преимущественное отсутствие осадков.

В пятницу, 9 июня, ожидают небольшой дождь при относительно высокой температуре воздуха.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне в столице объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Такая непогода сохранялась до 21 часа.