Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре на проспекте Вернадского в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 7 июня загорелась квартира по проспекту Вернадского, в доме 9/10. Четыре человека, один человек погиб. Проводится проверка, сообщили в Следственном комитете России по Москве.

Как рассказали в ГУ МЧС столицы, о пожаре в экстренные службы сообщили в 21:31. Горела квартира на седьмом этаже многоэтажке. Из дома самостоятельно эвакуировалось около 30 человек.

Возгорание ликвидировали всего за 11 минут. К сожалению, жертвы все равно есть.

В СКР Москвы сообщили, что после ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело женщины. Еще одна женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в столичную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Ведомство проводит доследственную проверку. Эксперты осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз. Все это необходимо для восстановления полной картины произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что при пожаре на Ленинском проспекте в Москве погиб девятилетний мальчик. Еще шесть человек, среди которых четверо детей, попали в больницу.