В Москве задержали курьера афериста, похитившего у пенсионерки 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали посыльного лжеполицейского, который похитил 150 тысяч рублей у пенсионерки. Мошенник убедил пожилую женщину помочь следствию. Та выбросила сумку с деньгами из окна, где ее подобрал задержанный позднее курьер, сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что женщину попросили помочь в поимке неуловимого преступника. Якобы именно он будет забирать деньги. В этот момент по легенде его должны были задержать. Однако предполагаемый преступник спокойно забрал сумку и сбежал. Тогда пенсионерка обратилась к настоящим полицейским.

Позже курьера задержали. Посыльным оказался 21-летний приезжий. Похищенные деньги молодой человек по указанию своих «коллег» перевел на счета третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанного курьера на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что женщина под видом медработницы обокрала пенсионерку в Москве на 167 тысяч рублей.