Жителей Москвы предупредили о нашествии ос в неожиданных местах Фото: pixabay.com

В Москве уже начали появляться пугающие жители стаи пчел и ос. Они находят временное пристанище в необычных местах — на парковках, площадях и так далее. Энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Юрий Гниненко рассказал NEWS.ru, что во время потепления могут увеличение численности этих насекомых — норма.

Осы могут делать гнезда на балконах и чердаках. Сами насекомые не опасны, если их не трогать.

— Осы будут делать свои гнезда на балконах и чердаках. Появятся осы как только наступит тепло, но это не опасно, если к ним не лезть. Для того, чтобы избежать укусов, следует обращаться к специалистам, и у городских жителей не будет хлопот, — рассказал Гниненко.

Ранее KP.RU писал, что в столице заметили нашествие клопов. Эксперты объяснили это погодными условиями, которые вынудили насекомых одновременно выйти из спячки.