Жителей Москвы предупредили об ответственности за поджог тополиного пуха Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России предусмотрены наказания для поджигателей тополиного пуха. Об этом жителям Москвы напомнила юрист Анастасия Билялова. Специалист рассказала «Москве 24», что ответственность в некоторых случаях может быть даже уголовной: если последствия поступка окажутся тяжелыми.

Анастасия Билялова отметила, что в большинстве случаев люди могут отделаться штрафом в 5-15 тыс. рублей. Такое наказание предусмотрено административной статьей о нарушении требований пожарной безопасности. Если поджог тополиного пуха был совершен в условиях особого противопожарного режима, то заплатить придется больше— от 10 до 20 тыс. рублей.

А вот фигурантом уголовного дела можно стать, если огонь повредит чужое имущества в крупном размере. По этой статье суд может назначить штраф на сумму до 120 тыс. рублей или ограничение свободы до одного года.

Самое серьезное наказание грозит тем, по чьей вине нанесен значительный ущерб зеленым насаждениям — от 300 до 500 тыс. рублей штрафа, либо тюремный срок до 4 лет.

Ранее KP.RU рассказывал, что иммунолог Дарья Фомина посоветовала москвичам-аллергикам носить медицинские маски в период тополиного пуха.