Подросток без прав на автомобиле сбил мотоциклиста на ул. Байкальская в Москве

За рулем автомобиля «Тойота Камри» находился 16-летний подросток Фото: прокуратура Москвы

Днем 8 июня 2023 года произошло столкновение легкового автомобиля с мотоциклистом на улице Байкальская в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры столицы.

По данным ведомства, за рулем автомобиля «Тойота Камри» находился 16-летний подросток, у которого нет водительского удостоверения. При повороте на улице Байкальской несовершеннолетний водитель столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии мужчина 1986 года был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Все подробности случившегося устанавливают сотрудники Прокуратуры Восточного административного округа Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что Прокуратура Москвы проверяет информацию о высадившем детей на трассе водителе рейсового автобуса. Дети ехали с базы отдыха, которая находится в Калужской области. Водитель не довез детей до столицы, высадил на трассе и уехал.