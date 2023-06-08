ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 76-м км МКАД в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на 76-м км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 76-го км МКАД в Москве. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

По данным ведомства на дороге столкнулись несколько автомобилей. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не уточняется. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Департаменте транспорта столицы предупреждают, что на данном участке дороги существенно затрудненно движение. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее, в Москве произошло еще одно ДТП. На улице Байкальская столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Установлено, что за рулем Тойоты Камри находился 16-летний подросток - у него нет водительского удостоверения. Водитель легковушки 1986 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура столицы устанавливает все обстоятельства случившегося.