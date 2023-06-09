Жителей Москвы предупредили о дожде и грозах 9 июня

9 июня в Москве возможны дождь и гроза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 9 июня, в Московском регионе ожидается 25 градусов тепла. Также возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров будут колебаться на отметке 23-25 градусов со знаком плюс. Ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/c, иногда возможны порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ночью температура воздуха опустится до плюс 8-10 градусов. Ветер сменит направление на северное и и северо-западное, его скорость составит 6-11 м/с. Местами ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье воздух прогреется до +21...+26 градусов днем. А ночью похолодает до +5 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что из-за сухих апреля и мая, в Москве не будет стандартного нашествия комаров в июне.