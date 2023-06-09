Грузовик опрокинулся и загорелся на 85-м км МКАД в Москве

Грузовик загорелся на МКАД
Фото: Департамент транспорта Москвы
В пятницу утром на внешней стороне 85-го км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что автомобиль наехал на ограждение, после чего опрокинулся и через несколько секунд вспыхнул. На месте работали сотрудники экстренных служб города. На данный момент возгорание ликвидировано. Подробности происшествия устанавливаются. Движение в районе ДТП было затруднено.
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На них видно как пожарные работают на месте ЧП - тушат грузовик.
Накануне вечером на МКАД произошла еще одна авария. На внутренней стороне 76-го километра столкнулись несколько автомобилей. На месте работали сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и причинах происшествия не уточняется.