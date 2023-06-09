Ефимов: утвержден отчет за 2022 год об использовании средств от размещения зеленых облигаций

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Отчет об использовании средств от продажи зеленых облигаций был утвержден Правительством Москвы. Бонды на сумму 70 млрд рублей были выпущены 27 мая 2021 года. Выпуск размещался на Московской бирже, а срок обращения ценных бумаг — семь лет. Вырученные средства город направил на экологически ориентированные проекты.

— Из 70 миллиардов рублей, полученных в результате размещения 74-го выпуска московских облигаций, почти 60 миллиардов были потрачены на строительство и реконструкцию 21 станции Большой кольцевой линии метро, 12 из которых были открыты на конец 2021 года, а оставшиеся девять введены в эксплуатацию в марте 2023-го. Еще 10 миллиардов столица направила на покупку 400 электробусов отечественного производства от ПАО «КАМАЗ» и «Группы ГАЗ», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас инвесторы могут приобрести эти облигации на вторичном рынке. С 30 мая Москва размещает на платформе «Финуслуги» (проект Мосбиржи) новый выпуск зеленых облигаций. Если первый можно было приобрести только через брокера, то к проект этого года ориентируется на рядовых жителей, заинтересованных в получении дохода. Выпуск даже называют народными облигациями.

— Это особый тип ценной бумаги, которая не обращается на бирже, однако в любое время может быть выкуплена столичным правительством у граждан по заявке владельца с сохранением всех причитающихся выплат, – рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Народных облигаций выпустили на сумму 2 млрд рублей. На протяжении двух лет раз в квартал по ним выплачивают купонный доход по ставке 8,5% годовых.

В утвержденном отчете по первому выпуску зеленых облигаций указано, что реализация проектов, которые были профинансированы за счет средств от продажи, обеспечила снижение выбросов. По загрязняющим веществам — минус почти 600 тонн в год. Количество выбрасываемых парниковых газов снизилось примерно на 30 тысяч тонн. После запуска Большой кольцевой линии на дороги столицы стали ежедневно выезжать на 15-17 тысяч машин меньше. Автовладельцы отказываются от личного транспорта, выбирая удобные и быстрые маршруты.