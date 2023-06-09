Голый мужчина найден мертвым на востоке Москвы

Следственный комитет проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

На востоке Москвы найдено тело мужчины. Погибший был голым, лежал на матрасе в трех метрах от забора и был накрыт одеялом. Информацию KP.RU подтвердили в ГСУ СК России по Москве.

Тело было обнаружено еще 7 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Сотрудники следственного комитета проводят проверку.

По данным СМИ, одежда лежала рядом с погибшим. А на его теле были замечены странные следы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. По предварительным данным установленно, что мужчина умер от передозировки запрещенными веществами.

Ранее KP.RU сообщал, что прокуратуры Москвы и Калуги начали проверку водителя, который высадил детей из рейсового автобуса. Предварительно установленно, что пассажиры сделали замечание водителю из-за его поведения на дороге, в результате произошел конфликт.