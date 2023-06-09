В Москве сборщик мебели украл у клиентки украшения стоимостью 1,4 млн рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Сборщик мебели украл украшения стоимостью 1,4 миллиона рублей у клиентки. С таким заявлением обратилась жительница Москвы в полицию.

Установлено, что уроженец ближнего зарубежья работал сборщиком мебели. Он выполнял заказ в одной из квартир на Малой Никитинской улице. Когда 31-летний мужчина уходил из квартиры, то прихватил с собой браслет и кольцо. Их стоимость оценивается в 1,4 миллиона рублей. Драгоценности вор сдал в ломбард, где их выставили на продажу.

Браслет оперативники успели изъять и в ближайшее время вернут владелице. А вот кольцо уже было продано. Следователи ОМВД России по Пресненскому району города Москва возбудили уголовное дело. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.

Ранее в Москве был задержан курьер-аферист, который похитил у пенсионерки 150 тысяч рублей. Он убедил женщину выкинуть деньги из окна.