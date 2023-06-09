Нетрезвая москвичка несколько раз ударила ножом в живот своего мужа Фото: "КП" Архив

Женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Героев Панфиловцев поссорилась мужем. Она схватила кухонный нож и несколько раз пырнула им в живот супруга. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из столичных больниц, сообщили в прокуратуре Москвы.

Обвиняемая — 35-летняя женщина. Муж старше нее на 22 года.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данной статье суд может назначить до десяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Пока что суд избрал женщине меру пресечения — ее отправили под стражу, не смотря на ее возражения.

Ранее KP.RU писал, что 58-летняя жительница Москвы зарезала своего сожителя. Ей также во время ссоры попался под руку нож, которым она нанесла всего один удар — в спину 59-летнего мужчины. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.