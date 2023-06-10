Пожар произошел в квартире на 9 этаже жилого дома на улице Молдагуловой в Москве

Причина пожара устанавливается Фото: прокуратура Москвы

10 июня утром огнем была охвачена квартира в жилом доме в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры столицы.

Пожар вспыхнул на девятом этаже в квартире жилого дома на улице Молдагуловой. В настоящее время огонь ликвидирован. Заместитель Перовского межрайонного прокурора Дмитрий Беспалов на месте контролирует работу экстренных служб и сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также ведомство публикует видео с места пожара. На кадрах видно, что сильно пострадала одна из комнат. Огонь повредил стены и мебель.

Накануне пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы. На площади 250 квадратных метров горело помещение по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 26 «А», строение 16. Информация о пострадавших не поступала, люди смогли эвакуироваться самостоятельно.