Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы полностью потушен

фото: ГУ МЧС России по городу Москве

В 15:24, 9 июня 2023 года, поступило сообщение о пожаре на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Возгорание произошло в административном здании по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 26 «А», строение 16. Сообщается, что огонь был локализован на площади 250 квадратных метров в 17:42 по московскому времени.

В 18:09 пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало. Со слов администрации люди покинули здание самостоятельно. Пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве публикует видео с места возгорания.

Еще один пожар произошел в столице днем, 9 июня. На улице Большая Семеновская горело нежилое здание. В прокуратуре Москвы сообщили, что в результате ЧП мужчина 1990 года рождения погиб.

Утром этого же дня, на 85-м км МКАД, в результате столкновения с ограждением опрокинулся и загорелся грузовик. Экстренные службы оперативно устранили возгорание и освободили проезжую часть.