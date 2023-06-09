Один человек погиб при пожаре на ул. Большая Семеновская в Москве

Возгорание произошло на третьем этаже нежилого здания Фото: прокуратура Москвы

Пожар произошел днем, 9 июня, на улице Большая Семеновская в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры столицы.

По данным ведомства возгорание произошло на третьем этаже нежилого здания. Уточняется, что молодой человек 1990 года был госпитализирован, но в итоге скончался. Пожар ликвидирован.

Установление обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия контролирует Прокуратура Восточного административного округа Москвы.

Еще одно ЧП произошло 9 июня. Утром, на 85-м км МКАД в Москве произошло ДТП с участием грузовика. Автомобиль наехал на ограждение, после чего опрокинулся и через несколько секунд вспыхнул. Прибывшие, на место происшествия, сотрудники экстренных служб оперативно потушили возгорание и освободили проезжую часть.

Также, ранее жителей Москвы предупредили об ответственности за поджог тополиного пуха.