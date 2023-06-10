Роман Вильфанд: В ночь на 11 июня в Подмосковье ожидаются заморозки до -2 градусов

Холодный воздух пришел с северо-востока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Московской области предупредили о заморозках до 0...-2 градусов в предстоящую ночь на 11 июня. Об этом сообщает Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такое явление в начале лета синоптик объясняет высоким давлением и малой облачностью в регионе. Также эксперт отмечает внимание на то, что холодный воздух приходит с северо-востока.

«Два противоборствующих фактора - днем солнечные лучи очень насыщены энергией, они прогревают подстилающую поверхность и передают тепло в приземный слой, но при этом воздух холодный, и температура днем все равно ниже нормы», — объяснил Роман Вильфанд.

Ранее KP.RU сообщал, что в Московской области практически нет комаров. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила это сухой погодой в апреле и мае - для насекомых это не благоприятная погода.