В Москве мужчина обокрал свою возлюбленную на 230 тысяч рублей

Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину Фото: прокуратура Москвы

Мужчина обокрал свою, уже бывшую, возлюбленную на 230 тысяч рублей. О происшествии рассказали в прокуратуре Москвы.

21-летний уроженец Средней Азии познакомился с 24-летней москвичкой на сайте знакомств. Некоторое время они общались и встречались. В одну такую встречу молодой человек и совершил преступление. Пара находилась в квартире девушки на улице Инессы Арманд. Она решила не надолго отойти и попросила своего избранника закрыть квартиру, но при этом не заходить в комнату.

Но мужчина ослушался, он не только походил по комнатам, но и собрал имущество москвички в пакет. Он забирал все, косметику, духи, ювелирные изделия и бытовую технику. В общей сумме ущерб составил 230 тысяч рублей. Совершив преступление он уехал домой.

Но спустя время был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.

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