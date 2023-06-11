Жители многоэтажки на востоке Москвы пожаловались на нашествие змей Фото: архив КП

Жители многоэтажного дома на Ивантеевской улице в Восточном административном округе Москвы пожаловались на нашествие змей. Рептилии ведут себя слишком активно, ползают в подъезде и на улице рядом с домом. Об этом сообщает «Москва 24».

Жители дома предполагают, что рептилии гнездятся в подвале здания. Такое соседство пугает людей.

Напомним, что при встрече со змеей к ней нельзя приближаться, трогать, а также пугать резкими движениями.

Ранее KP.RU писал, что змея заползла в квартиру на улице Чертановская в Москве. Неожиданный гость ждал хозяйку в ее собственной ванной. Нашедшая его женщина вызвала спасателей, которые аккуратно поймали змею и посадили в стеклянную банку. Никто не пострадал.