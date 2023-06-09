Змея заползла в квартиру на улице Чертановская в Москве

фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Неожиданного гостя обнаружила жительница Москвы у себя в ванной. Жительница района Чертанова увидела змею в своей квартире. Чтобы избавиться от животного, она обратилась в экстренные службы.

Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в квартиру по адресу улица Чертановская, дом 31 выехали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт ПСО №215 столичного Пожарно-спасательного центра.

Прибывшие на место происшествия спасатели, аккуратно поймали змею и посадили в стеклянную банку. Никто не пострадал.

Ранее, жителей Москвы предупредили о нашествии ос в неожиданных местах. Отмечается, что насекомые могут делать гнезда на балконах и чердаках. Они не предоставляют опасности, если их не трогать.

Также синоптик Позднякова объяснила, почему в Московском регионе не стоит ждать нашествия комаров.