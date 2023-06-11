В Шереметьево пассажир проглотил пакет наркотиков и умер на глазах у таможенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Шереметьево пассажир испугался проблем из-за наркотиков в багаже и проглотил целый зиплок с кокаином. План оказался несовершенен — мужчина умер прямо на глазах у сотрудников аэропорта. Данную информацию KP.RU подтвердили в Федеральной таможенной службе.

Погибшему было 40 лет. Он собирался вылететь в Стамбул, но его остановили на досмотре. Первой причиной стал лишний багаж пассажира. Мужчину решили тщательнее досмотреть, в процессе чего нашли у него подозрительный зиплок. По предварительным данным, в нем находился кокаин.

Пассажир решил, что сможет избежать проблем, если избавится от наркотика. Он проглотил весь пакетик с веществом. От передозировки порошка мужчина потерял сознание. Его попытались реанимировать, однако тот умер прямо в зоне таможенного контроля.

Ранее KP.RU писал, что чайные пакетики с марихуаной нашли в багаже иранца на таможне в Шереметьево.