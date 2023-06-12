Небольшая облачность и до +21 градуса ожидаются в Москве 12 июня

Атмосферные осадки не ожидаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 12 июня, прогнозируется небольшая облачность, без атмосферных осадков. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, вечером – до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится, атмосферных осадков не ожидается. Температура воздуха остынет до шести – восьми градусов выше нуля. Днем 13 июня столбики термометров покажут +21…+23 градуса. В столице будет дуть северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Дожди обойдут город стороной.

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