Число студий в новостройках Москвы выросло в 1,5 раза за год

Застройщики начали активнее выводить на рынок студии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве наблюдается рекордный рост предложений в новостройках, особенно в малоформатных квартирах – студиях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, за год количество студий в столице возросло на 50,2%, «однушек» –на 48,4%, а двухкомнатных квартир евроформата – на 45,6%. Специалисты пояснили, что застройщики начали активнее выводить на рынок студии, чтобы поддержать спрос и минимизировать бюджет.

Аналитики добавили, что в мае 2023 года на первичном рынке в комфорт-классе было представлено 1,2 млн квадратных метров и 25,2 тысячи лотов.

Ранее KP.RU писал, что квартиры в старой Москве с сентября подешевели почти на 4% до 13,7 млн рублей. При этом в ТиНАО стоимость жилья снизилась на 1,2%,а именно с 9,9 до 9,78 млн рублей. В Подмосковье стоимость жилья, наоборот, немного выросла.