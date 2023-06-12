Москвичи устроили драку в Терлецком парке из-за мангала

Один человек пострадал, его госпитализировали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в Терлецком парке двое мужчин устроили драку из-за мангала. Инцидент произошел в первый день лета – 1 июня, но о нем стало известно почти через две недели, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Конфликт произошел между двумя гражданами: один толкнул другого, тот упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, детали случившегося выясняются.

По информации телеграм-канала «112», москвичи устроили потасовку из-за мангала – они не могли поделить его.

Ранее KP.RU писал, что нетрезвая москвичка напала на мужа с ножом. Женщина несколько раз ударила им в живот супругу, пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Идет расследование.