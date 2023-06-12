Депутат из Ханты-Мансийска найден мертвым в подвале дома в Новой Москве

По подозрению в убийстве депутата задержали рабочего Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новой Москве обнаружили тело депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича. Его жену госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что труп Колодича нашли в подвале одного из частных домов. По подозрению в убийстве депутата задержали рабочего, который помогал семье следить за участком в ТиНАО. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

По данным с сайта «Единая Россия», Александр Колодич – 58-летний депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

В ГСУ СК России по Москве сообщили KP.RU о возбуждении дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его супруги.

По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник, 12 июня, в поселении Сосенское. Между погибшим и его помощником произошел конфликт, последний ранил потерпевшего, он скончался на месте. На крики в подвале пришла жена погибшего, рабочий напал с ножом и на нее, однако женщина выжила.

Злоумышленник закопал тело депутата и скрылся с места преступления. После этого он рассказал о случившемся брату, который позвонил сыну убитого. Преступника поймали, в ближайшее время его заключат под стражу. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что на востоке Москвы нашли мертвым голого мужчину. Предварительно, он умер от передозировки наркотиками. Сотрудники столичного СК проводят проверку по факту случившегося.