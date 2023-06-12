Спрос на апартаменты без окон вырос в Москве на 2% за год

Чаще всего апартаменты покупают инвесторы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за год вырос спрос на апартаменты без окон, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По словам аналитиков, в первой половине 2023 года спрос на такие помещения вырос на 2% в сравнении с прошлым годом. В основном апартаменты покупают инвесторы, которые сдают их в посуточную аренду.

Лоты без окон относятся к нежилой недвижимости и представлены на вторичном рынке. Большинство из них находятся на цокольных этажах зданий в границах старой Москвы (90%). Метраж такой недвижимости варьируется от 8 до 20 квадратных метров, а стоимость не превышает 3 млн рублей: цена на 15-20% ниже стандартных апартаментов.

Ранее KP.RU писал, что количество студий в новостройках Москвы выросло в 1,5 раза за год. Их вводят на рынок, чтобы минимизировать бюджет и поддержать спрос.