Спасенного от контрабандистов волка привезли в центр воспроизводства в Москве

Почти каждый день волк получает 2 кг отборного мяса Фото: Московский зоопарк

В Москве в центр воспроизводства редких животных доставили волка Ежика, спасенного от контрабандистов и перекупщиков. Животному не понадобилась помощь ветеринаров, так как в целом он здоров, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка.

Волку пять лет, большую часть жизни он прожил в клетке 1,5 м на 2,5 м. Ежик практически освоился на новой территории, он доверяет своим киперам, ходит на тренинги. Несмотря на то, что хищник довольно осторожный, он активный и любопытный.

В Московском зоопарке откармливают волка: почти каждый день он получает 2 кг отборного мяса. В будущем Ежика переселят в новый вольер.

Ранее KP.RU писал, что в ЗАО Москвы львенка спасли из машины каршеринга. Спустя время юный хищник получил ветпаспорт. Сейчас он живет в Центре реабилитации диких животных.