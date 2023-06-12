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НовостиОбщество12 июня 2023 11:25

Около 9 тысяч флагов РФ и гербов украсили московский транспорт ко Дню России

Их разместили на автобусах, электробуса и трамваях
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
День России отмечается 12 июня

День России отмечается 12 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ко Дню России около девяти тысяч флагов РФ и гербов Москвы украсили городской транспорт, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 12 июня.

Гербы и триколоры разместили на автобусах, электробуса и трамваях. Кроме того, в честь праздника на медиаэкранах столичного транспорта запустили сюжеты о знаковых местах Москвы: аллее Героев космоса на ВДНХ, монументе «Покорителям космоса», Парке Горького, Здании Президиума РАН и прочее. Помимо этого поздравительные баннеры пассажиры могут увидеть и на экранных касс, на платформах и автоматах по продаже билетов на жд/станциях.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем России. Он напомнил, что в столице реализуют программы, которые имеют общенациональное значение.