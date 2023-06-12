Цены на новостройки в Москве снизились на 6% за год

Стоимость жилья на первичном рынке снижается из-за распространения дисконтов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за последний год цены на новостройки снизились в среднем на 6%, а стоимость квадратного метра упала на 0,2%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитики компании «Метриум».

По словам экспертов, стоимость жилья на первичном рынке снижается из-за распространения дисконтов, которые предлагают застройщики. Наиболее заметное падение цен произошло в новостройках бизнес-класса, где средняя стоимость квартиры и апартамента сократилась на 9%. В массовых новостройках эконом- и комфорт-класс квартиры подешевели на 7%, а премиальном сегменте рынка новостроек жилье наоборот немного подорожало – на 1,3%.

Кроме того, в Новой Москве цены на квартиры на первичном рынке упали на 4%, однако средняя цена квадратного метра жилья практически не изменилась.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за год на 2% вырос спрос на апартаменты без окон. В основном их покуют инвесторы для сдачи в аренду посуточно.

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