Рабочий погиб при падении в шахту лифта на северо-западе Москвы

Инцидент произошел в Причальном проезде Фото: прокуратура Москвы

В Москве на строящемся объекте произошел несчастный случай: рабочий подрядной организации упал в шахту лифта и получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчине было 65 лет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры вечером в понедельник, 12 июня.

Уточняется, что инцидент случился в Причальном проезде. По факту случившегося Хорошевская межрайонная прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что рабочий зарезал депутата Ханты-Мансийска Александра Колодича в частном доме в Новой Москве. Злоумышленник также нанес ножевые ранения супруге погибшего, женщина выжила, сейчас она находится в больницы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. В ближайшее время мужчину заключат под стражу.