СК ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве депутата из ХМАО в Новой Москве

Обвиняемый полностью признал вину Фото: ГСУ СК России по Москве

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве депутата из Ханты-Мансийска и покушение на убийство его супруги. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел в поселении Сосенское в Новой Москве. Между обвиняемым и 58-летним потерпевшим произошел конфликт – фигурант отказывался выполнять работу без оплаты, схватил нож и зарезал начальника. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Свидетелем убийства оказалась жена погибшего, рабочий набросился с ножом и на нее. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Злоумышленник рассказал о случившемся своему брату, тот позвонил сыну убитого.

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, изъяли нож, назначили необходимые судебные экспертизы, провели обыск по месту проживания обвиняемого. Мужчина полностью признал вину. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что 12 июня в ТиНАО обнаружили тело депутата из ХМАО Александра Колодича. По подозрению в убийстве задержали его помощника по дома.