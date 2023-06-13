Пожар на рынке «Садовод» локализовали на площади 30 «квадратов»

Возгорание произошло на 14-м км МКАД 13 июня Фото: МЧС России

В Москве локализовали пожар, вспыхнувший на рынке «Садовод». Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Напомним, возгорание произошло на 14-м км МКАД 13 июня в 10:38. Продавцы пытались спасти горящий товар, проводилась эвакуация посетителей. Через час – в 11:43 – пламя удалось локализовать. На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

UPD: В 12:18 пожар полностью ликвидировали.

Ранее KP.RU писал, что ночью 13 июня произошел пожар в девятиэтажке на Голубинской улице в Москве. Площадь пожара составила 52 квадратных метра. В результате ЧП погиб один человек. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания.