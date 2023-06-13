Трое парней за вознаграждение установили муляж гранаты в жилом доме в Москве

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» Фото: МВД Медиа

В Москве по подозрению в хулиганстве задержали троих молодых людей. Они подложили муляж гранаты и подожгли дверь в приквартирном холле жилого дома, сообщили в пресс-центре МВД России.

Инцидент произошел на 22-м этаже жилого дома по улице Лобачевского. Как выяснилось, молодые люди выполняли заказ на устрашение должника, но ошиблись адресом. За это заказчик предложил им денежное вознаграждение. Свои действия подозреваемые записали на видео.

В МВД добавили: организатором преступления является мужчина, который, предположительно, находится за пределами Российской Федерации. Фигурантов заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в марте неизвестные повесили страйкбольную гранату на двери подъезда на юге Москвы. Никто из жильцов не пострадал.