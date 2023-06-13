Фигуранты дела о пожаре в отеле «Вечный зов» получили до пяти лет тюрьмы

Гендиректора ООО «Вечный зов Премиум» приговорили к пяти годам тюрьмы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве вынесли приговор фигурантам уголовного дело о пожаре в гостинице «Вечный зов», где погибли два человека, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Так, гендиректора ООО «Вечный зов Премиум» приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть по неосторожности.

Кроме того, управляющая отелем получила 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. А гендиректора организации-арендодателя помещений приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, пожар произошел 4 мая 2021 года на на 6-й Кожуховской улице. Погибли два человека, девять постояльцев пострадали. Как выяснилось, подсудимые знали, что здание не отвечает требованиям безопасности, но не предпринимали никаких мер.

Ранее KP.RU писал, что 13 июня горели торговые павильоны на рынке «Садовод». Площадь возгорания составила 30 «квадратов».