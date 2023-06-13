Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в парке на юге Москвы

В ближайшее время фигуранта заключат под стражу Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве 50-летний мужчина изнасиловал знакомую 12-летнюю девочку. Инцидент произошел 10 июня на территории парка, расположенного на юге города, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Насильника задержали, на допросе мужчина частично признал вину. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Как выяснилось, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности.

Назначены необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время педофила заключат под стражу. Расследование продолжается, мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить педофила, изнасиловавшего подростка после флирта в мессенджерах. В рамках расследования уголовного дело провели несколько экспертиз, причастность обвиняемого подтвердилась.