Вильфанд спрогнозировал потепление до +28 градусов в Москве в конце недели

В Москве ожидается «решительное наступление лета» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве ожидается «решительное наступление лета»: к концу недели в городе потеплеет до плюс 26-28 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в среду температура воздуха прогреется уже до +24…+26 градусов, ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов. В четверг станет еще теплее - +26…+27 градусов. При этом ближе к выходным температура воздуха составит +28 градусов.

Вильфанд добавил: из-за потепления вода в реках и озерах Москвы начнет прогреваться. Уже в выходные ее температура будет довольно комфортной – плюс 19-20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что метеоролог Михаил Леус предупредил о 30-градусной жаре в Москве. По его словам, длительной экстремальной жары горожанам ожидать не стоит.