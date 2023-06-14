Облачная погода и до +26 градусов ожидаются в Москве 14 июня

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в среду, 14 июня, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 24-26 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата.

В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, без дождей. Столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля. Днем 15 июня в Москве станет еще теплее – воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Дождей жителям столицы в ближайшие дни не стоит.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до +28 градусов в Москве в конце недели. По его словам, в выходные вода в реках и озерах столицы прогреется до 19-20 градусов.