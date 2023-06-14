Патрулирование на пяти улицах Москвы усилят из-за жалоб на нарушения ПДД

В Москве усилят патрулирование на пяти улицах из-за жалоб на нарушения ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти московский улицах из-за жалоб местных жителей на многочисленные нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Речь идет о Тверской улице, дом 3, Университетском проспекте, Трехпрудном переулке, улице Куусинена и 1-м Краснокурсантском проезде. На этих участках водители регулярно нарушают правила парковки – оставляют автомобили на тротуарах, под запрещающими остановку знаками. По этой причине на улицах возникают пробки и аварийные ситуации.

Москвичам напомнили, что сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ –8(495)540-76-56.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина повредил несколько автомобилей в центре Москвы. После этого он угнал одну из машин. Нарушителя задержали, обстоятельства случившегося утончаются.