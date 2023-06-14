Двое подростков на электросамокате попали под машину в Москве

Авария произошла на северо-западе Москвы Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве двое подростков на одном электросамокате попали под колеса иномарки, сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на северо-западе столицы. Водитель машины «Мицубиси», передвигаясь задним ходом во дворе, не заметил подростков и сбил их. 14-летняя девочка и 16-летний мальчик в этот момент катались на одном электросамокате. Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов быть внимательными в жилых зонах и во дворах и соблюдать скоростной режим. Также правоохранители напомнили, что передвигаться на самокате вдвоем запрещено.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на пяти улицах усилили патрулирование из-за жалоб на многочисленные нарушения ПДД. За порядком будут следить инспекторы МАДИ.