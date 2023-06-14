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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:25

Мужчина, забаррикадировавшийся в квартире в Москве, спрыгнул с 6 этажа

Дебошира госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина, забаррикадировавшийся в квартире на юго-западе Москвы, спрыгнул с 6 этажа. Дебошира госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 14 июня в квартире жилого дома на Южнобутовской улице. Между мужчиной и его супругой произошел конфликт, во время которого нарушитель ранил жену и 19-летнюю дочь. Потерпевшие выбежали на лестничную клетку. Женщину и девушку доставили в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает.

При этом сам злоумышленник вылез из окна и спрыгнул с шестого этажа. По факту случившегося организовали проверку, детали ЧП выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина хотел скинуть ребенка с 13-го этажа. Полицейские задержали агрессивного отца и доставили его в отдел полиции.