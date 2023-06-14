Массовое ДТП произошло на Котельнической набережной в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Котельнической набережной произошла массовая авария: столкнулись шесть автомобилей, в том числе несколько машины такси, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 14 июня.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших выясняется.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено. Образовалась пробка. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое подростков попали под машину. 1Ребята катались вдвоем на одном электросамокате. 16-летнего мальчика и 14-летнюю девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Детали произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.