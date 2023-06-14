РЕН ТВ: в Москве отец изнасиловал дочь в гостях у друга

Ранее мужчина был судим за изнасилование Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве мужчина изнасиловал собственную дочь, когда находился в гостях у приятеля. Ему предъявили обвинение, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, педофил сначала избил свою дочку, а затем надругался над ней. Возраст девочки не раскрывается. Насильника задержали, сейчас он находится под стражей. Правоохранители выясняют полную картину случившегося.

Уточняется, что обвиняемый ранее был судим по статье «Изнасилование» – инциденты произошли в 1980-е и 1990-е годы. В августе 2022 года мужчина вновь повторил преступление.

Ранее KP.RU писал, что 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в парке на юге Москвы. По информации следствия, педофил был знаком со своей жертвой. Насильника задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде ареста. Фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.