Рабочий погиб после падения со строительных лесов в Москве

Мужчина сорвался со строительных лесов во время проведения отделочных работ Фото: прокуратура Москвы

В Москве на строительном объекте произошел несчастный случай: рабочий сорвался со строительных лесов и упал с высоты шестого этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в телегра-канале столичной прокурату.

Трагедия случилась в среду, 14 июня, на проспекте Лихачева. Строитель разбился во время проведения отделочных работ офисного помещения. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются лица, ответственные за охрану труда и технику безопасности на стройке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что 12 июня рабочий погиб при падении в шахту лифта на северо-западе Москвы. По факту случившегося столичный СК организовал проверку. Детали случившегося выясняются.